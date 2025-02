Ilfattoquotidiano.it - Caro sindaco Sala: se su Salva Milano dice di non ricordare le critiche, le rammento un episodio

Fra tutte le cose che ilBeppeha detto e sta ripetendo su procedure urbanistiche milanesi, inchieste e “”, una sola mi pare politicamente significativa: “Io non ho visto una persona, in questi anni, alzare la mano e dire che c’è qualcosa che non va. Allora sono diventati tutti fenomeni adesso?”.Ilricorda male.Primavera 2020: da poche settimane ero entrato nel Consiglio comunale di, nel gruppoProgressista, subentrando a Paolo Limonta. Fino a quel momento avevo operato come amministratore del Municipio 8, assessore all’Ambiente e Territorio e negli ultimi tempi avevo raccolto, in tale veste, le difficoltà di molti colleghi dei Municipi a seguire ed essere coinvolti su una serie di trasformazioni per le quali gli abitanti chiedevano info. Non parlo dei grandi progetti: parlo proprio delle densificazioni capillari sparse qua e là all’interno di cortili e ambiti già edificati.