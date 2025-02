Ilfattoquotidiano.it - Caro presidente Occhiuto, da medico la sanità calabrese mi preoccupa: le chiediamo risposte

di Alessia Piperno*CarissimoRoberto,che dire, speriamo almeno che nel nostro caso “non c’è due senza tre” resti solo un modo di dire. Inizio con il ricordarle qualche titolo dei vari articoli che ormai invadono le testate giornalistiche di tutta la Calabria e non solo. Immagino che i suoi pensieri siano stati ben altri nell’ultimo periodo. Non solo la salute, l’intervento chirurgico e la riabilitazione: ha dovuto anche subire le accuse di chi sosteneva che avesse utilizzato soldi pubblici per pagare professionisti operanti nel privato, addirittura provenienti da fuori regione, cose da pazzi!Ma lasciamo stare le “malelingue”, torniamo a noi:1. “Calabria,venduta”;2. “Ambulanze nascoste perché frutto di una truffa”;3. “Direttori senza titoli”;4. “Infermieri aggrediti che urlano la carenza di personale, turni massacranti e salari minimi”;5.