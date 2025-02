Formiche.net - Caro-energia, dal gap competitivo agli aiuti agli energivori. La situazione dell’industria italiana

C’è un elemento che accomuna tutte le analisi degli esperti che da giorni lavorano per capire e addirittura prevedere l’impatto che avrà la politica di Trump sull’Europa: niente sarà più come prima. Dalla Francia, Emmanuel Macron ha spiegato che l’Europa se non vuole essere colpita deve darsi una mossa alla svelta.Tra gli argomenti più urgenti e più complessi che la premier Giorgia Meloni si troverà inevitabilmente ad affrontare c’è quello del costo dell’. Chi ha più alzato la voce negli ultimi tempi è stato il mondo delle imprese. In particolare, è stata Confindustria a lanciare quello che ha definito in alcuni casi un “allarme” per unache mette in grave difficoltà la competitività.La materia resta complessa e per questo per orientarsi è opportuno fare ordine, individuando, cause, implicazioni e possibili soluzioni.