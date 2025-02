Ilrestodelcarlino.it - Caro-acqua: e ora gli hotel non ci stanno più dentro

Aumenti delle tariffe idriche, i rappresentanti di AssoConfesercenti chiedono al presidente di Aset Giacomo Mattioli: "Soluzioni per contenere i costi del servizio idrico, che in una struttura ricettiva incidono in modo rilevante". "La stagione è ormai alle porte -afferma Boris Rapa, responsabile AssoPesaro Urbino- e le imprese hanno già da tempo definito prezzi e concordato contratti con agenzie e tour operator, tanto che ormai non possono più modificare le offerte. I costi sopravvenuti, derivanti dagli aumenti, rappresentano, quindi, una difficoltà importante per le strutture. Serve un confronto con Aset e le Amministrazioni per il contenimento dei costi". "Assosuggerisce di valutare – fa presente il direttore di Confesercenti Fano, Matteo Radicchi – una riformulazione delle fasce di eccedenza spostando il limite della fascia base dei consumi, che oggi è di 300 mc, ad un valore più alto, visto e considerato che la prima fascia di eccedenza prevede un aumento del 53% e la seconda fascia addirittura del 77%, che vanno ad incidere fortemente sulla formulazione finale del prezzo.