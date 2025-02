Ilrestodelcarlino.it - Carnevale Ascoli 2025, il programma presentato alla Camera: date e appuntamenti

, 5 febbraio– E' stata decisamente emozionante la presentazione deldeldinella sala stampa delladei Deputati a Montecitorio. Presente l'onorevole Giorgia Latini insieme al sottosegretarioCultura Lucia Borgonzoni, al presidente della commissione Cultura al Senato, Roberto Marti, all’assessore regionale Andrea Maria Antonini, al sindaco Marco Fioravanti, il presidente delMarco Olori e al presidente Bim Tronto Luigi Contisciani. Un passaggio istituzionale che, come avviene anche per ildi Venezia, dà lustro e prestigiokermesse carnascialesca ascolana. Per l’importante presentazione è stato individuato il claim "La Storia indossa la maschera". "Vogliamo dare una sempre maggiore rilevanza nazionale aldi- ha sottolineato l'onorevole Giorgia Latini, vice presidente della VII Commissione cultura, scienza e istruzione - anche perché attraverso gli ultimi studi è stato rinvenuto un documento che attesta che ildiPiceno addirittura risale al 1229, quindi è il secondo in Italia dopo Venezia.