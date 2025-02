Romatoday.it - Carnevale alla Casina di Raffaello

Leggi su Romatoday.it

E' in arrivo uno "Specialedi. Nel cuore di Villa Borghese, nel cartellone delle attività e dei laboratori in programma per i bambini a febbraio e marzo, sono in programma alcuni appuntamenti dedicati propriocolorata festa.Elmer l’elefante variopinto.