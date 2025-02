Quotidiano.net - Carlo Bonomi nominato vicepresidente Ufi, unica presenza italiana nell'executive committee

, presidente di Fiera Milano dal 2020, è statodi Ufi - The global association of the exhibition Industry, l'organizzazione internazionale che riunisce i principali attori del settore fieristico mondiale. Con questa nomina,, unico italiano designato, entra a far parte dell'di Ufi. "Accolgo con grande soddisfazione questa nomina, che non rappresenta solo un riconoscimento personale, ma un'opportunità strategica per Fiera Milano e per tutto il comparto fieristico italiano", afferma. "Essere parte attiva di Ufi - aggiunge - significa rafforzare la nostra capacità di dialogo con i principali stakeholder globali e consolidare Milano come snodo centrale di un sistema fieristico internazionale, capace di contribuire alle decisioni fondamentali per il futuro del settore.