Lettera43.it - Carlo Bonomi nominato vicepresidente dell’associazione mondiale Fiere

, presidente di Fiera Milano dal 2020, è statodi Ufi, l’associazione globale dell’industria fieristica che riunisce i principali operatori internazionali del settore. La nomina, che lo rende l’unico rappresentante italiano nell’executive committee dell’organizzazione, è stata ufficializzata durante il Global ceo Summit di Ufi, in corso a Milano e coincidente con il centenario. Commentando il nuovo incarico,ha dichiarato: «Accolgo con grande soddisfazione questa nomina, che non rappresenta solo un riconoscimento personale, ma un’opportunità strategica per Fiera Milano e per tutto il comparto fieristico italiano».: « Essere parte attiva di Ufi consolida il ruolo di Milano nel sistema fieristico»ha sottolineato l’importanza di questa nuova responsabilità per rafforzare il ruolo di Milano e dell’Italia nel panorama internazionale: «Essere parte attiva di Ufi significa rafforzare la nostra capacità di dialogo con i principali stakeholder globali e consolidare Milano come snodo centrale di un sistema fieristico internazionale».