Carico di voglia di spaccare e tranchant sulla presunta relazione sessuale con Chiara Ferragni | Cerco di lasciare il gossip a chi ha solo quello per esistere

Achille Lauro, trapper ma anche il neo crooner di Monte Sacro, è pronto per Sanremo 2025. I pronostici lo danno tra i vincitori assieme a Giorgia, e si sa, non c’è condanna migliore a stare fuori dal podio, ma la sua Incoscienti giovani (Warner Music Italy) è davvero un pezzo notevole. Nel solco del grande cantautorato italiano,che ascoltava in macchina con i genitori verso il mare, ha il nucleo genuino dell’esperienza personale allargata musicalmente al grande affresco. Sanremo 2025, di cosa parlano le canzoni dei Big in gara? X Leggi anche › I co-conduttori e le co-conduttrici di Sanremo 2025: chi sono gli «amici e colleghi» di Carlo Conti «Sinceramente credo di avere scritto una delle più belle canzoni della mia carriera», racconta.