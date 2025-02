Metropolitanmagazine.it - Carcere di Paola, oggi il SiNAPPe ha affrontato le varie problematiche e ha chiesto un comandante a tempo pieno

Leggi su Metropolitanmagazine.it

, una delegazione del– Sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria ha incontrato la dottoressa Emilia Boccagna, direttrice deldi, in Calabria. La delegazione era guidata dal dottor Roberto Santini, Segretario Generale del Si. N. A. P. Pe. , e composta da Fabio Viglianti, Segretario Regionale della Calabria, Marco De Seta, Daniel Spensierato e Massimiliano Fiorito.L’incontro si è è articolato suargomentazioni, in primis per leche stanno affliggendo l’istituto diche sta soffrendo di una grave carenza di personale di Polizia Penitenziaria, situazione che il Si. N. A. P. Pe. ha più volte denunciato.Oltre alla carenza di risorse, si è discusso in secundis anche della mancanza di figure fondamentali e necessarie per il buon funzionamento della struttura, tra cui educatori, assistenti sociali e personale amministrativo.