Captain America | Brave New World – Totti e Del Piero incontrano il nuovo Captain America

In occasione dell’uscita diNew, Anthony Mackie, l’attuale, ha partecipato a un video esclusivo girato allo Stadio Olimpico di Roma. Il contenuto vede due icone del calcio italiano, Francescoe Alessandro Del, incontrare ilsupereroe Marvel. Il video celebra l’arrivo del film nelle sale italiane dal 12 febbraio e trasforma la storica rivalità tra i due capitani in una sfida sul campo con il simbolo di: lo scudo.Lo speciale incontro si svolge proprio sul prato dello stadio romano, con i tre protagonisti che si “scontrano” in modo giocoso, scambiandosi i rispettivi simboli: lo scudo del supereroe e il pallone. Un mix di sport e comicità che sottolinea l’arrivo diNewal cinema.New– Ilfilm Marvel al cinema dal 12 febbraioUna nuova missione per ilInNew, Sam Wilson (interpretato da Anthony Mackie) affronta una missione internazionale che minaccia la sicurezza globale.