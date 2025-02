Lapresse.it - Caporalato, rider sfruttati: ex manager Uber Eats patteggia 1 anno e 4 mesi

L’exdi, Gloria Bresciani, hato une 4con pena sospesa e 21mila euro di multa nel processo persuidella multinazionale del food delivery in quello che nelle chat aziendali veniva definito un “sistema per disperati”. La sentenza dimento è stata letta questa mattina in aula dalla presidente della nona sezione penale del tribunale di Milano, Mariolina Panasiti, e ha accolto l’accordo fra il difensore dell’ex, avvocato Domenico Aiello, e il pubblico ministero Paolo Storari che ha coordinato l’indagine della guardia di finanza. Inchiesta che portò, nella primavera del 2020,in amministrazione giudiziaria, primo caso su una multinazionale della gig economy. Ilmento è stato reso possibile a oltre 3 anni dall’inizio del dibattimento grazie alla riformulazione del capo d’imputazione che ha visto le condotte contestate a Bresciani anche come conseguenza di strategie e policy aziendali.