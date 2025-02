Latinatoday.it - Caos Abc, i lavoratori non ci stanno. Giovedì proclamata un'assemblea

Leggi su Latinatoday.it

"Non vogliamo entrare nelle beghe politiche, ma qui c'è in gioco il futuro dei. Non siamo disposti a stare in silenzio, vogliamo dire la nostra". IAbc non cie domani si riuniranno inper ragionare sulle azioni di intraprendere dopo quanto accaduto in.