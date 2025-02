Metropolitanmagazine.it - Caos a Uomini e Donne, la scelta di Francesca Sorrentino su Gianluca è un ripiego? Gianmarco smascherato

Dopo le segnalazioni e relativo abbandono di Alessio Pecorelli, ilcreato dal comportamento scorretto di Michele Longobardi, anche il trono disi conclude con un epilogo tutt’altro che felice, avvolto da un vortice di menzogne che, almeno questa volta, non partono da lei ma dal suo corteggiatore, nonostante lei abbia fatto unaforse di.Nell’ultima registrazione è infatti successo il finimondo. Secondo quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni, la puntata è stata carica di colpi di scena, a partire da. Nelle puntate già andate in onda, la tronista aveva ampiamente palesato dei dubbi sul corteggiatore, mossi anche da segnalazioni che le avevano riportato di come il romano non fosse così ingenuo come voleva far sembrare, bensì era supportato da un’agenzia che gli indicava come muoversi all’interno del programmasmascherae poi la suacade suSospetti che si sono rivelati reali dal momento che, alla fine di un duro scontro a centro studio con, ha confessato di far parte di un’agenzia e di non aver potuto rescindere il contratto sottoscritto a causa di una penale di 10mila euro.