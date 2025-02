Thesocialpost.it - Cancro ai polmoni nei non fumatori, casi in aumento: le possibili cause

Un nuovo studio condotto dall’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul(IARC) ha rilevato unsignificativo deidi tumore al polmone nei non, evidenziando il ruolo sempre più rilevante dell’inquinamento atmosferico come fattore di rischio. Secondo i dati raccolti, ilainelle persone che non hanno mai fumato è oggi la quinta causa di morte per tumore nel mondo.Leggi anche: Tumore grande come un cocomero rimosso con successo al GemelliL’inquinamento tra leprincipali del tumorePubblicato su The Lancet Respiratory Medicine, lo studio ha analizzato i dati del Global Cancer Observatory (GLOBOCAN) 2022, rivelando che circa 200.000di adenocarcinoma polmonare, pari al 15% del totale, sarebbero attribuibili allo smog e alla scarsa qualità dell’aria.