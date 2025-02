Bubinoblog - CANALE 5: FUORI L’ATTRICE DA UN NOTO PROGRAMMA. “LEI L’AVREBBE PRESA MALISSIMO”

Leggi su Bubinoblog

Caos a5! Non bastavano gli ascolti in caduta libera in quasi tutte le fasce orarie, a parte la certezza granitica delle trasmissioni di Maria De Filippi. Ora arriva una clamorosa uscita.Secondo il bene informato Dagospia, “dopo tanti anni di “collaborazione”dalMediaset. Lei. Chi è?”. I social si sono subito scatenati.Chi parla di Vanessa Incontrada, reduce da una stagione di Zelig che si è chiusa al disastro d’ascolti. Altri mormorano di Sabrina Ferilli o Luciana Littizzetto, in uscita da Tu Sì Que Vales.L'articolo5:DA UN. “LEI” proviene da BUBINO.