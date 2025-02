Ilrestodelcarlino.it - Camposanto, problema rotatorie: "Stanno cadendo a pezzi"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Ledella tangenziale dicadono a" denuncia il capogruppo "Centro Destra per" Daniele Manfredini (nella foto). Mentre si sta avvicinando la realizzazione del secondo stralcio della tangenziale che si riunirà all’altezza della Panaria Bassa in località Tre Case, stupisce la mancata manutenzione delle treche insistono sul primo tratto, situate rispettivamente sulla SP2 Panaria Ovest, sulla SP5 direzione Cavezzo e SS568 direzione San Felice S/P. "Realizzate nel 2011 prestando attenzione alla funzionalità e al decoro urbano, - lamenta Manfredini - non sono state curate nel tempo ed ora sono da sostituire! In diversi punti si sono verificati distacchi del legno lasciando a vista la struttura metallica con i rispettivi sistemi di fissaggio mettendo a rischio l’incolumità degli utenti, in modo particolare per coloro che utilizzano mezzi a due ruote (cicli e motocicli)".