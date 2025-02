Firenzetoday.it - “Campo Libero”, il cortometraggio della regista Cristina Principe che racconta il mondo straordinario della Fiorentina Baseball per Ciechi

Leggi su Firenzetoday.it

Vanessa, una giovane ragazza, si prepara in casa per un evento importante: la giornata conclusiva del campionato dello sport che ama. Arrivata al, si unisce ai suoi compagni di squadra, e presto diventa chiaro che non si tratta di una partita qualunque. È la finale del campionato.