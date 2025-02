Ilfattoquotidiano.it - Campi Flegrei, un terremoto arriverà presto: possibile che si vada avanti come se nulla fosse?

Tutti i media, i divulgatori, talvolta anche scienziati, ci dicono che i terremoti non si possono prevedere. Ma non è vero: i terremoti ormai, quasi ovunque, si prevedono. Si conoscono le zone dove avverranno, si conoscono anche le magnitudo che possono raggiungere, nonché le profondità che avranno; l’unica cosa che non si può (per ora) prevedere è quando avverranno. Ma in realtà, se ci pensiamo bene, il ‘quando’ ci dovrebbe interessare poco: perché, sapendo tutto il resto, sappiamo anche dove dovremmo costruire le nostre città e soprattutto ‘’ dobbiamo costruire gli edifici in modo che possano resistere a quei terremoti.In Italia però, nonostante sappiamo con precisione dove epossano avvenire i terremoti, ad ognipiù forte assistiamo ad enormi disastri e lutti: perché, nonostante la nostra dettagliata conoscenza, e nonostante vi siano normative molto stringenti che dettinocostruire edifici in grado di resistere ai terremoti, quelle norme, nate in tempi molto recenti, valgono solo per gli edifici costruiti dopo la loro entrata in vigore.