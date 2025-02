Campi Flegrei scossa di magnitudo 3 1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

10.26 Unadi3.1 è stata avvertita nei. Il sisma, a una profondità di 2,7 chilomestri, è stato registrato alle 8.52. In precedenza, era stata registrata unadi 2.6 di. Sono state avvertite dalla popolazione, ma dalle prime verifiche non ci sarebbero stati danni. I due eventi rientrano in uno sciame sismico cominciato poco dopo le 8.