Quotidiano.net - Campi Flegrei: massima allerta dopo le scosse, il Prefetto convoca il tavolo di monitoraggio

Napoli, 5 febbraio 2025 – Nella mattinata odierna,ta daldi Napoli, Michele di Bari, si è svolta una riunione deldiistituito in Prefettura. L’incontro si è reso necessario a seguito dei recenti eventi tellurici che hanno interessato la zona dei, un’area vulcanica altamente attiva e costantemente sorvegliata dagli esperti della Protezione Civile e dell’INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Alla riunione hanno partecipato i sindaci dei comuni interessati, le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e la Centrale operativa 118. Fortunatamente, come riferito dai presenti, non si registrano danni a cose o persone. Tuttavia, la situazione resta sotto attenta osservazione, considerando la vulnerabilità della zona e la sua alta densità abitativa.