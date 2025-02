Anteprima24.it - Campania in Tour 2025, la presentazione di “Info Irpinia”

Tempo di lettura: 2 minutiSabato 8 Marzo alle ore 11:00, presso il Circolo della Stampa di Avellino, si terrà laufficiale di “in”, un evento organizzato da, associazione turistico-culturale che da 12 anni si dedica con passione alla scoperta e valorizzazione del territorio. Il programma della nuova edizione prevede oltre 30 eventi dedicati alla valorizzazione del territorio, attraverso un cartellone ricco di novità, escursioni e attività pensate per far vivere la bellezza dei luoghi, la ricchezza delle tradizioni e il fascino della cultura locale. Dai borghi storici ai paesaggi mozzafiato, dalle degustazioni di prodotti tipici agli incontri con realtà d’eccellenza, ogni appuntamento sarà un’opportunità per immergersi nelle storie e nelle atmosfere più autentiche della regione.