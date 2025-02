Lortica.it - Camionista perseguitato: madre e figlia ricoverate dopo mesi di stalking

Leggi su Lortica.it

Come riferisce il Resto del Carlino, Paolo Zignani, autotrasportatore di Borello, può finalmente trovare un po’ di pacedi persecuzione. Le due donne casentinesi,di 36 anni, che perhanno reso impossibile la sua vita, sono statenel reparto psichiatrico dell’ospedale San Donato di Arezzo.Il, assistito dall’avvocato Raffaele Pacifico, racconta il sollievo di poter finalmente dormire senza interruzioni: “Anche l’ultima notte ho ricevuto telefonate fino all’una, ma ora finalmente tutto tace”.Le due donne, che Zignani conosceva solo di vista, lo hanno tormentato con 837 servizi non richiesti: dagli operai ai fiorai, fino a 50 carri funebri inviati davanti alla sua abitazione in cinque, con l’incredulità degli operatori chiamati a ritirare una salma inesistente.