Calhanoglu Inter, il turco nel derby era a mezzo servizio: Inzaghi lo aspetta? Oggi il test decisivo in chiave Fiorentina

di Redazione, ilnelera aloilin: sarà confermato dal 1??L’eventuale bis scudetto di quest’anno dell’passa dal recupero completo di Hakan. Lo sa bene, il quale in questi mesi è riuscito a ritrovare il vero Lautaro Martinez e adesso, il suo prossimo obiettivo, è recuperare a pienoil regista della seconda stella. Contro il Milan non era al meglio, e si è visto. Come spiega la Gazzetta dello Sport,il tecnico nerazzurro farà il: se l’ex Milan darà la risposte sperate verrà confermato dal 1? nella sfida di domani contro la, in caso contrario è pronta la staffetta con Asllani.– «non era al massimo nele s’è visto.