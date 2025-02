Internews24.com - Calhanoglu Inter, il programma di Inzaghi per riportarlo al top della forma: il tecnico fissa un obiettivo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, ildiperal top: ilunper far recuperare la condizione al turcoLa condizione fisica non ottimale di Hakanè un tema in casa. Nel derby contro il Milan Simoneha deciso di schierarlo, anche se il turco ha dimostrato di non essere al 100% dopo le diverse settimane passate ai box per via di un infortunio. La Gazzetta dello Sport parla deldello staffe medico nerazzurro per far recuperare al regista la condizione.– «conosce la situazione perfettamente: il giocatore, che sabato compie 31 anni, e lo staffhanno pianificato uncomplessivo per tornare in fretta al topcondizione. Servirà anche un lavoro di prevenzione, per evitare nuovi stop muscolari: le fermate di Calha fin qui sono state dovute esclusivamente a infortuni di questo genere.