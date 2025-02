Thesocialpost.it - Caldo e sole sull’Italia, poi cambia tutto: attenzione al maltempo, ecco quando colpirà e in quali regioni

Fino a giovedì, le condizioni meteorologiche saranno quasi primaverili, caratterizzate da abbondante, temperature superiori alla media e fioriture anticipate. Lorenzo Tedici, meteorologo di www.iLMeteo.it, sottolinea come l’inverno non si sia ancora manifestato in Italia, con lunghe fasi dianomalo e pochi segni della stagione fredda.Leggi anche: Si è spento Karim Aga Khan: il magnate della Costa Smeralda è morto all’età di 88 anniTuttavia, a partire dal fine settimana, la situazione meteo potrebbe subire una svolta: febbraio si preannuncia come un mese ancora significativo, con l’arrivo di temperature più rigide. Nelle prossime ore, l’Anticiclone delle Azzorre ci darà l’illusione di un clima quasi primaverile, con massime che potrebbero raggiungere i 16-17°C da Nord a Sud. Solo al mattino, le temperature nei fondovalle del Centro-Nord resteranno vicine allo zero, come è normale a febbraio.