Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Ismael Bennacer: Ibrahimovic non mi ha mandato via…

Leggi su Dailymilan.it

Tra le operazioni didelanche la cessione dial Marsiglia manon c’entra niente.è voluto andare via, lasciare il. Nessuno lo ha spinto, voleva che se ne andasse. Nemmeno Zlatan. È stata una sua scelta e la rivendica. Una scelta che potrebbe essere vantaggiosa per le casse delha scelto l’Olympique Marsiglia per continuare la sua avventura. Un’avventura in prestito con diritto di riscatto per un totale di circa 14-15 milioni. Ma ora tocca fare bene, farsi amare come lo hanno amato i tifosi rossoneri.Ma a quanto pare non è bastato e per questo ha scelto di andare via. Andare a giocare in Francia, in Ligue 1, con Roberto De Zerbi in panchina. Una sua scelta che ha voluto sottolineare con forza:Non sono qui perché ilnon mi voleva più o perché mi hanno consigliato di venire.