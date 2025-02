Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffry Moncada: il futuro di Joao Felix non dipende solo dal Chelsea…

Leggi su Dailymilan.it

È sempre tempo diin casaconche parla delin rossonero diinntemente dai buoni rapporti col Chelsea.potrebbe essere non di passaggio. Potrebbe essere un investimento per il. Lo hanno scritto in Inghilterra. Lo ha fatto capire anche. L’ultimo colpo di mercato delpotrebbe rivelarsi l’ennesimo colpo e magari affare “from London”.Intanto il direttore tecnico di Casaha le idee chiare su quella che potrebbe diventare un’operazione di mercato. Ma non ora.da giugno.a determinate condizioni.da noi e da lui, c’è sempre una possibilità. Col Chelsea abbiamo un bel rapporto e vedremo in estate. Quanto conta la Coppa Italia per il? Sono tutti obiettivi per noi. Stasera possiamo andare in semifinale, è una partita molto importante.