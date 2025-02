Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Geoffrey Moncada voleva portare Lucas Gourna-Douath a Milano. Il retroscena

Leggi su Dailymilan.it

Ildelè stato molto positivo,avrebbe volutoancheo.Ilè stata una delle squadre più attive nelinvernale, soprattutto negli ultimi giorni dove il grande lavoro di Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic eha permesso ai rossoneri di fare una vera e propria rivoluzione, dove nel giro di pochi giorni sono usciti cinque giocatori e ne sono arrivati altrettanti.Nella rivoluzione invernale sarebbe potuto approdare in rossonero anche. Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport,avrebbe provato a soffiare proprio al fotofinish il centrocampista alla Roma. Il giocatore ex Salisburgo però non ha detto meno alla parola data a Ghisolfi. Niente da fare dunque, dopo Manu Kone, altro giocatore seguito dai rossoneri che approda nella capitale.