Dailymilan.it - Calciomercato Milan, dall’Inghilterra: Joao Felix ha già scelto il suo futuro. L’indiscrezione

In merito aldelarrivano già le prime voci relative al trasferimento diin rossonero.L’avventura diin rossonero è cominciata nella giornata di martedì dove il portoghese ha svolto le visite mediche di rito e ha svolto il primo allenamento con la squadra agli ordini del tecnico Sérgio Conceição. Nonostante sia arrivato da soli pochi giorni in Inghilterra già si sta parlando del suo.Secondo quanto riferisce il TBR Football, ilavrebbero giàche in estate si tratterà per il trasferimento a titolo definitivo. Secondo il noto giornalista Graeme Bailey, l’attaccante portogheseavrebbei rossoneri proprio perché sapeva già che ao avrebbe potuto avere unlungo. Ecco la scelta di preferire i rossoneri a squadre come Manchester United e Aston Villa.