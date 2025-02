Dailymilan.it - Calciomercato Milan, da Bonucci a Higuain fino a Morata solo flop dalla Juventus

Leggi su Dailymilan.it

Ildelnegli ultimi anni ha attinto moltosonoalcuni deirossoneri.Ildi Sergio Conceiçao lavora aello per farsi trovare pronto alla sfida contro la Roma in Coppa Italia, la gara secca di San Siro ci dirà chi approderà in semifinale. Il Diavolo, visto il campionato altalenante, ripone molte aspettative per la coppa nazionale. Dopo la Supercoppa Italiana di Ryad anche la Coppa Italia va affrontata col massimo impegno.Il mercato di gennaio ha mostrato una costante degli ultimi anni, ossia le costanti delusioni provenientiContinassa. Infatti sono stati molti i giocatori chesciagurata gestione Fassone-Mirabelli ad oggi hanno svestito la maglia dellaper passare col Diavolo. Le famigerate “cose formali” o di gente che si sarebbe incatenata ai cancelli di Vinovo, a parole, ma per un ingaggio più alto è andata via comunque sbattendo la porta.