Calciomercato Milan, Antonio Silva è l'obiettivo per l'estate. Il piano di Jorge Mendes

Ilinvernale delè stato molto importante, in vista delpiaceè già al lavoro per riuscirci.Ilha vissuto una sessione invernale diimportante, dove il club rossonero ha fatto investimenti importanti per portare in rossonero gente come Kyle Walker, Santiago Gimenez e Joao Felix ma i dirigenti sono già al lavoro per il mercato estivo.Oltre a Samuele Ricci grande obiettivo per il centrocampo, i rossoneri hanno messo nel mirino anchedifensore classe 2003 del Benfica. I rossoneri ci hanno provato anche a gennaio ma per un trasferimento cosi importante i due club hanno deciso di aspettare a giugno. A tal propositovuole mettere a segno il terzo colpo, dopo essere riuscito a portare in rossonero Sérgio Conceição e Joao Felix.