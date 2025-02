Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, quel profilo mette d’accordo Giuntoli e Thiago Motta: nel mirino per l’estate. Tra i primi nomi sulla lista

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, c’è un nome chein vista della prossima estate: le ultime novitàIlnon dorme mai e progetta già le mosse in vista della prossima estate. Come spiega Tuttosport, in casa bianconera si guarda con grande interesse aldi Karim Adeyemi, già trattato la passata estate.è sempre in contatto con il padre e ha anche l’ok dinel procedere con l’operazione. L’esterno del Borussia Dortmund convincere tutti per le sue caratteristiche e con la qualificazione alla Champions si cercherà l’assalto.Leggi suntusnews24.com