Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, il Galatasaray complica i piani di Giuntoli: forte inserimento nella corsa all’obiettivo. Ultime

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ildiper la prossima sessione estiva. LeNon arrivano buone notizie per quanto riguarda Saba Goglichidze, uno degli obiettivi delper cui il club bianconero ha fatto un tentativo concreto anche nell’ultima sessione.Stando a quanto riportato dl portale turco Sabah Sport sul georgiano starebbe lavorando ora il, desideroso di bruciare la concorrenza sfruttando il mercato che in Turchia è ancora aperto. Laaspetta di vedere come evolverà la situazione.Leggi suntusnews24.com