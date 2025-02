Internews24.com - Calciomercato Inter, possibile ritorno di Pio Esposito ad Appiano? Ecco l’ipotesi per quest’estate

Leggi su Internews24.com

di Redazionesul futuro di Pio: l’attaccante in prestito allo Spezia potrebbe tornare adGentile la prossima estateFrancesco Pio, giovane attaccante di proprietà dell’attualmente in prestito allo Spezia, sta vivendo una delle stagioni più promettenti della sua carriera in Serie B. Con 11 gol all’attivo dopo 21 presenze, il classe 2005 sta dimostrando di avere un grande potenziale e sta attirando l’attenzione non solo della società nerazzurra e dei tifosi, ma anche di club al di fuori dell’Italia. La sua crescita esponenziale ha portato a riflessioni importanti circa il suo futuro con i nerazzurri, specialmente in vista del prossimoestivo.DI SKY SPORT- «Il primo passo da fare sarà prendere una decisione su Pio