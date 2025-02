Internews24.com - Calciomercato Inter, lo scoop di Sky: proposti Asensio e Joao Felix! Ecco come mai Marotta non ha affondato il colpo

Leggi su Internews24.com

di Redazione, lodi Sky:perchénon hailgià per gennaioSky Sport svela un retroscena che ha del clamoroso riguardo aldi questa sessione invernale. Alla porta dei nerazzurri avevano bussato ben due club, provando ad acquistare Marko Arnautovic e Joaquin Correa. Il West Ham ci aveva provato per l’austriaco, il Cagliari per l’argentino. Nessuna delle due operazioni è andata in porto per il no dei calciatori, i quali hanno preferito rimanere in nerazzurro. Simultaneamente, ai dirigenti del club di Viale della Liberazione, erano statinomi altisonantiquelli di Rasshford,. Quest’ultimo poi si è trasferito al Milan.– «Tutto prevedibile e ampiamente previsto.