Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: la rivoluzione a centrocampo comincia da Sucic, novità su Castro e Beukema

di RedazioneEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIlnon dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. Di seguito tutte le ultimissimein tempo reale.Indice dei ContenutiEcco tutte le trattative di: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiUltimissimeUltimissime– MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIOUltimissime– MARTEDI’ 4 FEBBRAIOUltimissime– LUNEDI’ 3 FEBBRAIOUltimissime– DOMENICA 2 FEBBRAIOUltimissime– SABATO 1 FEBBRAIOUltimissimeUltimissime– MERCOLEDI’ 5 FEBBRAIO, è lui l’erede di Acerbi designato dal club? Pista da monitorare con attenzione e il prezzo non spaventa!sarà l’erede di Acerbi all’? La cifra chiesta dal Bologna non spaventaVitor Reis, l’indiscrezione che gela i nerazzurri: c’erano anche loro sul talento acquistato dal City! Ecco perché l’affare è saltatoIl retroscena su Vitor Reis e l’esse dell’: la rivelazione di Pastorello.