Calciomercato Inter Gazzetta sicura | ecco il voto ai nerazzurri la pagella per le trattative

di Redazione, Ladello Sport dà quelaiqui laper ledel club a gennaioUn altro gennaio è passato, va da sé che un’altra sessione diinvernale in casa dei– come per le restanti squadre della Serie A – sia terminata. Dunque, come sempre quando si fa capolinea al secondo mese dell’anno, è tempo di giudizi. Questa mattina in edicola in modo particolare, Ladello Sport ha affidato un 6 alle operazioni nel mese più freddo dell’anno.il motivo della valutazione:– «Come da copione. L’ha salutato Palacios e Buchanan e ha accolto Nicola Zalewski, decisivo nel derby. Un innesto sottovalutato: il polacco può giocare su entrambe le fasce e ha voglia di riscattarsi dopo mesi ombrosi.