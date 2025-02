Calcionews24.com - Calciomercato Empoli, pericolo scampato (per ora): in estate pronta l’asta per tre gioielli. Affare da 60 milioni di euro

Leggi su Calcionews24.com

, insarà addio dopo aver fatto muro per i tredegli azzurri. Prima la salvezza poi si arriverà anche alIlè andato alla grande per quanto riguarda i colpi in uscita seppur in entrata si potesse fare qualcosa di più: isono stati praticamente tutti trattenuti però .