Lanazione.it - Calcio. Terza: Porta a Lucca espugna Marciana

Leggi su Lanazione.it

Pisa 5 febbraio 2025 – Nel girone A diCategoria ilvince anche a1 – 2 ed ipoteca la vittoria del campionato con ben quindici punti di vantaggio sul Via di Corte secondo in classifica che vince 3 – 4 in trasferta contro il fanalino di coda Legoli. I giallorossi delhanno vinto una partita imnte e difficile grazie alle reti di Rossi e Gadducci: quarantacinque punti per la squadra di mister Micomonaco, unica compagine imbattuta del campionato con quattordici vittorie e tre pareggi in diciassette gare. Al terzo posto, dietro al Via di Corte troviamo il Pappiana costretto al rinvio sul campo della Marinese quarta con un un punto in meno rispetto ai sangiulianesi. Con ventotto punti i litoranei condividono la posizione col Ponteginori che ha travolto 7 – 1 la Popolare Cep, e col Lajatico che hato 1 – 3 Filettole.