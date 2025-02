.com - Calcio / Prima Categoria 2024/2025, il racconto della 18^ giornata dei gironi B e C

Castelfrettese e Ostra proseguono a rincorrersi, le inseguitrici si allontanano. Il San Biagio fa il colpo sul Marzocca ed esce dai play-out. Pareggi nei big match Borghetto-Filottranese e Montemarciano-Borgo Minonna. Nel girone C, la Passatempese perde in casa: si dimette mister Mezzanotte VALLESINA, 5 febbraio– Un testa a testa e due lotte che coinvolgono più squadre: questo è quello che ci racconta la 18^dineiB e C. Nel girone B, in particolare, prosegue il dualismo Castelfrettese-Ostra: i “Frogs” rimontano lo Staffolo e restano primi, gli ostrensi battono di corto muso il Castelbellino che non avrebbe demeritato il pari e restano così a -3 dalla vetta.Le inseguitrici si allontanano: l’Osimo 2011 si insedia al terzo posto battendo la Real Cameranese, il Borghetto e il Montemarciano pareggiano i big match con Filottranese e Borgo Minonna, il Marzocca cade in casa contro il San Biagio.