Calcio Napoli, la verità di Manna: "Cessione Kvara? Noi quasi ricattati"

Il direttore sportivo del, Giovanni, ha parlato in conferenza stampa per fare il punto sul mercato di gennaio, a partire dallaobbligata dell’asso georgiano. Tensione in casa. Nonostante il primo posto in classifica, la dirigenza azzurra è al centro delle critiche per un mercato invernale che ha deluso .