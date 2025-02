Dayitalianews.com - Calcio – L’ex di Formia, Gaeta e Pontinia, Ciro Autiero, in fin di vita dopo uno scontro di gioco…

Momenti di grande apprensione nel mondo delcampano e laziale per le condizioni di, difensore centrale classe 1988, che ha riportato un grave infortunio durante la partita tra Virtus Afragola e Real Forio. L’episodio è avvenuto al 26’ del primo tempo, quando il giocatore ha chiesto il cambio a causa di difficoltà respiratorie.Il drammatico infortunio in campoAl 22’,ha subito un colpo al petto in unofortuito con il compagno di squadra Mario Acampora, cadendo a terra.una prima assistenza medica a bordo campo, il difensore ha ripreso a giocare, ma pochi minutisi è accasciato nuovamente, impossibilitato a respirare correttamente.Uscito dal campo sulle proprie gambe, ha atteso la fine del match per sottoporsi a controlli medici, dai quali è emerso che aveva riportato due costole incrinate.