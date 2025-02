Lanazione.it - Calcio. Giovanile: Romaiano fa 13

Pisa 5 febbraio 2025 – Combattuti i campionati giovanili pisani. Nella categoria Allievi la capolistafa tredici col Santa Maria a Monte nel testa-coda (13 – 0). Non molla il San Miniato che espugna 0 – 6 Santa Croce. Cade il Fratres sconfitto 1 – 3 in casa dal Galleno. Nella fascia B, nel girone di merito il Fornacette vince a Bientina 1 – 5 contro il Sextum mentre il San Prospero Navacchio espugna 0 – 2 Santa Maria a Monte. Il Fratres Perigano cala il poker contro lo Zambra (4 – 0), mentre il Ponsacco liquida il Pisa Ovest 4 – 2 dopo aver chiuso la prima frazione sullo 0 – 2. Nei Giovanissimi, nel girone A, rinviata San Miniato – Fratres Perignano mentre la Bellaria Cappuccini ha battuto 6 – 1 le Colline Pisane. Bel risultato anche del Santa Maria che ha liquidato la Stella Rossa 7 – 0 e dell’Atletico Cascina che si è imposto a Casciana Terme per 0 – 6.