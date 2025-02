Lanazione.it - Calcio. Giovanile regionale: Mobilieri verso l'Elite

Pisa 5 febbraio 2025 – Nella Juniores, Fratres Perignano sconfitto in trasferta nel posticipo del lunedì sul campo del Firenze Ovest (2 – 1). Quinta piazza per la squadra di mister Lucarelli. Nono posto per il San Giuliano che travolge 8 – 0 il fanalino di coda Atletico Piombino. NelPonsacco si avvianola vittoria finale del campionato. La squadra di mister Pertici batte anche il Valentino Mazzola (1 – 0) e vola a più tredici sulla seconda in classifica. La promozione nel gironeè sempre più vicina. La Bellaria Cappuccini perde in casa 0 – 1 contro il Venturina mentre il Cenaia torna dalla trasferta di Certaldo con un pareggio a reti bianche (0 – 0). Il San Miniato Basso espugna 0 – 1 il campo del Pisa Ovest lasciando i locali al penultimo posto.