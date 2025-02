Ilgiorno.it - Calcio e vip, Como sogna (ancora più) in grande: via al restyling dello stadio a bordo lago

– Stelle in campo, vip in tribuna e ora unorimesso a nuovo. Ahanno iniziato are il 10 maggio 2024, giornata storica del ritorno in Serie A dopo 21 anni, e da allora non si sono fermati. Ieri la società ha presentato in Comune il progetto per la riqualificazione del Giuseppe Sinigaglia, lo“più bello del mondo” secondo Gianni Brera, che ne apprezzava l’architettura razionalista e la location a due passi dal. L’impianto venne costruito in tempi record dall’ottobre 1926 al luglio 1927 per le Celebrazioni Voltiane: un secolo dopo arriverà il. Parola del presidente Mirwan Suwarso che ci ha messo poco a conquistare i comaschi a suon di promozioni (dalla serie D quando acquistò il club nel 2019 fino alla A) e di campioni in panchina (mister Fabregas), in campo (nelle ultime due sessioni dimercato i lariani hanno speso oltre 100 milioni di euro) e pure sugli spalti.