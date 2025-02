Ilfogliettone.it - Calcio, è il Bologna la prima semifinalista di Coppa Italia

La formazione felsinea ha sorpreso al Gewiss Stadium di Bergamo l’Atalanta per 1-0, staccando il pass per le semifinali. Un primo tempo intenso, iniziato meglio dai padroni di casa, con De Ketelaere che ha sfiorato il gol, ma Skorupski è stato attento nel deviare. Gli ospiti hanno poi preso il controllo, sfiorando il vantaggio con Pobega, il cui tiro è stato rimpallato a pochi passi dalla porta.Nella ripresa, Skorupski si è superato con interventi su Bellanova e Cuadrado, mentre Rui Patricio ha risposto parando una conclusione di Pobega. Il tecnicono ha perso Odgaard per infortunio, lasciando spazio al debutto dalla panchina di Maldini. Tuttavia, è stato l’ingresso di Castro a cambiare le sorti del match, con un colpo di testa che ha portato in vantaggio il.Domani sarà il turno di Milan e Roma a scendere in campo.