Sport.quotidiano.net - Calcio dilettanti. Sant’Agostino, Biagi in panchina. E’ il terzo tecnico della stagione

Leggi su Sport.quotidiano.net

Si è chiusa rapidamente la crisi tecnica del, la cuiera rimasta vacante dopo le dimissioni presentate e accettate di Ruggero Ricci domenica sera, dopo la sconfitta con il Faenza nella sfida salvezza e le parole del. Il nuovo allenatore è Massimiliano, ha allenato il Russi l’anno scorso e prima ancora la Valsanterno e l’Anzolavino. E’ stato anche selezionatoreRappresentativa Regionale Under 17. E’ di Anzola Emilia, ha 48 anni, allena da 15, torna in pista dopo alcuni mesi. "Conoscevo l’uomo e l’allenatore, lo apprezzo in entrambe le vesti", così motiva la scelta del nuovo allenatore il direttore sportivo Marco Secchieroli. Ieri sera ha guidato il primo allenamento dei ramarri, per prendere confidenza con la squadra. Non sarà una scoperta per lui, in quanto aveva visto all’opera la squadra al "Renato Caselli" contro il Mezzolara nel girone d’andata.