Ilrestodelcarlino.it - Calciatore del Carpi espulso spara e minaccia i tifosi

(Modena), 5 febbraio 2025 – Li avrebbe aspettati nel parcheggio del campo di calcio a fine gara, inseguendoli in auto assieme al fratello e poindoli con una pistola scacciacani da cui avrebbeto tre colpi prima di dileguarsi. E’ questo il racconto di un gruppo didel Crevalcore, formazione bolognese di Seconda categoria, che domenica erano arrivati aal campo sportivo “Marri” di Santa Croce per assistere alla gara fra i padroni di casa della Cabassi Unione del Crevalcore, vinta 1-0 dai bolognesi. Il protagonista del gesto sarebbe Mirko Uva, 26enne giocatore della squadra di casa nato a Napoli ma residente a Rolo, contro il quale i tre(il quarto in auto era un bimbo di 9 anni) hanno sporto denuncia facendo intervenire sul posto la polizia. Il grave gesto avrebbe avuto un antefatto in campo: prima della fine del primo tempo il giocatoregiano era statoproprio per un battibecco coiospiti al seguito, un gruppo nutrito di ultras con bandiere e tamburi.