Terzotemponapoli.com - Cagliari, Bonato: “Impatto positivo di Caprile, su Gaetano..”

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nereo, direttore sportivo del, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni su Eliae Gianluca: “E’ bello vedersi per commentare la fine del calciomercato. Abbiamo cercato di colmare le lacune e contestualmente sfoltire la rosa di 26/27 elementi, e rispettare i vincoli della Federazione. E’ arrivato Eliain quanto avevamo necessità di garanzie in quel reparto, nonché Coman, giocatore duttile che ha fatto bene in Romania. Arriva nel pieno della maturità tecnica. Credo che l’disia stato.Sono usciti Azzi, Wieteska e Lapadula, giocatori che hanno avuto un minutaggio limitate, due di loro avevano manifestato la volontà di un minutaggio maggiore. E’ stato rinnovato il prestito di Rog alla Dinamo Zagabria e Carboni alla Torres.